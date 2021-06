Les producteurs laitiers manifestent dans plusieurs pays européens

"Les exploitants et la main-d'œuvre familiale du secteur laitier européen doivent se contenter de revenus moyens bien inférieurs au salaire minimum légal. Dans plusieurs pays, les exploitations sont même entièrement privées de revenus. La croissance galopante des coûts de production due à la pénurie et à l'augmentation du coût des aliments pour animaux, aux conséquences du changement climatique et à un alourdissement de la réglementation ne fera qu'empirer la situation", pointe l'EMB.

La manifestation de mardi à Bruxelles était organisée par l'association de producteurs de lait belges MIG et les organisations SOS Faim, Oxfam et le CNCD. A l'occasion de la journée mondiale du lait ce 1er juin, d'autres mobilisations étaient prévues en Italie, en France, en Norvège, et plus tard dans le mois, en Allemagne, en Suisse et au Portugal.

"Les manifestations ont pour but de faire entendre à l'industrie laitière et au monde politique l'urgence de leurs revendications afin d'obtenir une augmentation significative des prix."