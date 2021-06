Le célèbre rappeur Jay-Z fait l’éloge de Romelu Lukaku: «Il fait tout ce qu’il peut pour s’améliorer»

Élu meilleur joueur du championnat d’Italie ce lundi, Romelu Lukaku à taper dans l’œil du célèbre rappeur Jay-Z. Interrogé dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, le mari de Beyoncé a fait l’éloge de l’attaquant des Diables rouges, qui, à l’instar de Kevin De Bruyne ou Axel Witsel, est sous contrat avec Rock Nation Sports, agence dont Jay-Z est à la tête, qui gère ses activités commerciales.

« Nous étions dans les coulisses d’un de mes concerts au MetLife Stadium à East Rutherford, dans le New Jersey, à l’été 2018. Il avait déjà signé chez nous. Là, il m’a récité tout un passage d’une chanson de mon premier album. C’était un morceau très difficile à apprendre. Je me suis dit : ’D’où cela vient-il ?’ », a confié Jay-Z au quotidien italien.

« Rom est un enfant curieux. Il se pose toujours les bonnes questions. Il fait tout ce qu’il peut pour s’améliorer. Sur le terrain, mais aussi sur le plan privé et professionnel. Il continuera donc à grandir en tant que joueur et en tant que personne. Je ne suis pas surpris par les buts et le titre de champion à l’Inter. Il a toujours un objectif en tête. Et nous ferons tout pour y parvenir », a-t-il ensuite ajouté. Des propos qui devraient plaire à Lukaku, qui est un grand fan du rappeur américain depuis son enfance.