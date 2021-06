Afrique du sud: le taux de chômage atteint un nouveau niveau record

C'est l'un des chiffres les plus hauts depuis le début du calcul de cette statistique trimestrielle en 2008, selon Risenga Maluleke, le patron de l'organisme national des Statistiques.

Le nombre de chômeurs atteint désormais 7,2 millions au 1er trimestre 2021, soit 8.000 personnes de plus qu'au trimestre précédent. Les destructions d'emploi ont surtout été enregistrées dans les secteurs de la construction et de l'agriculture, et les jeunes de 15 à 34 ans sont particulièrement touchés.