Signes convictionnels: Ihsane Haouach désignée commissaire du gouvernement, le MR monte au créneau

Ihsane Haouach a été désignée commissaire du gouvernement auprès de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, sur proposition de la secrétaire d’Etat à l’Egalité des genres, à l’égalité des chances et à la diversité Sarah Schlitz (Ecolo), apprend-on ce mardi.

Diplômée de la Solvay Business School, elle a commencé sa carrière dans le secteur énergétique et est notamment administratrice du Brugel, l’autorité de régulation pour les marchés de l’électricité, du gaz et de l’eau à Bruxelles. Ihsane Haouach, qui porte le voile, est également à l’origine de plusieurs initiatives en faveur des jeunes et des femmes.