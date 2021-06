Geneviève Damas remporte le Prix des Lycéens

En ces temps de pandémie, de confinement et d’écoles souvent fermées, la lecture a plus que jamais constitué une bulle d’oxygène pour les 2.800 élèves de 5e et 6e secondaire qui ont pris part à la quinzième édition du Prix des lycéens de littérature. Cinq romans belges francophones leur étaient soumis. C’est Bluebird de Geneviève Damas (Gallimard) qui a le plus conquis les lecteurs.

Les autres romans étaient Le Cahier orange, de Bernard Caprasse (Weyrich) ; Il fait bleu sous les tombes, de Caroline Valentiny (Albin Michel) ; Le Pisseux, de Damienne Lecat (Academia) ; et Vade retro, Félicien !, un polar de Francis Groff (Weyrich).

« Ton juste »

Pour les lycéens, « Geneviève Damas a trouvé le ton juste pour faire entendre la voix de Juliette, une adolescente de notre âge qui découvre subitement qu’elle est enceinte de plus de six mois. Comme sur un fil, tiraillée et déséquilibrée par les émotions qui la traversent, Bluebird se livre dans une longue lettre à son bébé. Elle lui dit son déni, sa peur, ses désirs d’avenir, et ses hésitations face au dilemme qui la déchire : la meilleure façon d’aimer son enfant est-elle de le garder ou de le confier à l’adoption ? Le livre refermé, Juliette a grandi. Et nous aussi. »