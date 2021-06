Vandenbroucke veut soumettre des «recommandations» au Comité de concertation

Ces derniers jours, le projet d’arrêté ministériel de la ministre des Affaires intérieure, Annelies Verlinden, a suscité la controverse sur l’absence de référence à la bulle sociale et aux contacts rapprochés. Les experts qui conseillent le gouvernement ont fait savoir que cela ne faisait pas partie de leurs propositions.

Le ministre a défendu devant les députés l’idée de ne plus intégrer ces règles dans l’arrêté qui contient les mesures sanitaires et relâcher de la sorte l’emprise sur la vie privée des citoyens. Les chiffres continuent à baisser, a-t-il fait valoir, non seulement en raison de la vaccination mais également du comportement prudent de la population.