Quatre représentants de la Pro League au conseil d’administration de l’Union belge

La Pro League a décidé mardi que Michael Verschueren (Anderlecht), Michel Louwagie (La Gantoise), Bruno Venanzi (Standard) et Peter Willems (OH Louvain) défendront les intérêts du football professionnel au sein du nouveau conseil d’administration de la Fédération royale belge de football (RBFA).

Le conseil d’administration de la fédération sera ramené de douze à dix membres, dont au moins deux indépendants. On connaîtra leur identité le weekend prochain. L’assemblée générale de la fédération devra ensuite ratifier l’arrivée des membres indépendants. De plus, les ailes amateurs, Voetbal Vlaanderen et l’ACFF, ont chacune droit à deux membres.

MM. Verschueren, Louwagie, Venanzi et Willems représenteront la Pro League pour les deux prochaines années au sein du CA de la fédération. Bruno Venanzi et Michael Verscheren faisaient déjà partie du CA depuis juin 2019, Willems et Louwagie arrivent alors que Jozef Allijns, Mieke De Clercq, Paul Van der Schueren et Mehdi Bayat vont s’en aller.