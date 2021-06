Blessés, les deux joueurs du Standard Cimirot et Muleka ne prolongent pas la saison

Après avoir bénéficié de quelques jours de repos, six joueurs du Standard sont encore sur la brèche : Selim Amallah avec le Maroc (face au Ghana le 8 juin et au Burkina Faso le 12), Collins Fai avec le Cameroun en stage en Autriche (matches les 4 et 8 juin face au Nigeria), Abdoul Tapsoba avec le Burkina Faso (matches le 5 juin en Côte d’Ivoire et le 12 face au Burkina Faso), Kostas Laifis avec Chypre (matches le 4 juin en Hongrie et le 7 en Ukraine) et le duo formé de Hugo Siquet et Michel-Ange Balikwisha, qui entamera le 4 juin au Kazakhstan la campagne de qualification pour l’Euro 2023 Espoirs. Sans oublier Zinho Vanheusden, qui a rejoint les Diables rouges en tant que réserviste pour l’Euro 2020.

Autant dire que si la reprise, au Standard, est programmée le 17 juin avec les tests Covid et si le premier entraînement est fixé au 21, le retour à Liège de ces internationaux sera échelonné en fonction de la date du dernier match disputé par les uns et les autres. Concernés eux aussi par des matches amicaux avec la République Démocratique du Congo et la Bosnie, Jackson Muleka et Gojko Cimirot ont obtenu le feu vert médical pour faire l’impasse sur ces rendez-vous, le premier en raison d’une blessure au genou, le deuxième de douleurs aux adducteurs.

Enfin, sachez que le jeune gardien Louis Fortin (19 ans), à qui Matthieu Epolo (16) avait été préféré en fin de saison, file à La Gantoise sur base d’un contrat de 2 ans (+ 1 en option). Il remplacera numériquement Colin Coosemans, parti à Anderlecht.