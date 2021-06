Accord européen pour un reporting pays par pays des taxes payées par les multinationales

"Cet accord est une étape importante pour la justice fiscale en Europe", commente Sven Giegold, expert en finance verte et eurodéputé allemand écologiste. "La transparence fiscale propre à chaque pays est une arme redoutable contre l'évasion fiscale. Lorsque les grandes entreprises doivent divulguer leurs bénéfices et les impôts versés pays par pays, le dumping fiscal devient visible de tous chaque année. Cela nuit à la réputation des entreprises."

Son colistier Damien Carême, membre de la commission des affaires économiques (ECON) et de la commission des affaires fiscales (FISC), salue aussi un "outil indispensable, et redoutable, pour combattre le fléau de l'évasion fiscale". Il relève qu' "à l'heure où l'Europe et le monde traversent une crise sans précédent, il est fondamental de récupérer les milliards d'euros d'évasion fiscale qui nous échappent et de combattre les inégalités qui sont le terreau de l'extrême droite."