Euro 2020: la RTBF émet des conditions aux bars qui diffusent l’Euro en terrasse

A contrario, «tout café ou restaurant qui installe un grand écran dans son établissement ou sur la terrasse de celui-ci, pour autant que l’écran soit tourné vers l’intérieur de l’établissement et non vers l’espace public et que l’entrée de cet établissement soit gratuite à cette occasion, bénéficie de la gratuité des droits de diffusion», explique ainsi la RTBF dans son document sur les conditions générales d’autorisation de diffusion des matchs de l’Euro 2020. La mesure vaut pour tous les établissements Horeca, ASBL et collectivités locales de Bruxelles et de Wallonie.