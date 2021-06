Novak Djokovic prend la défense de Naomi Osaka: «Elle est très courageuse»

« Je la soutiens. Je pense qu’elle a été très courageuse de faire ça. Je suis vraiment désolé qu’elle traverse des moments douloureux et qu’elle souffre psychologiquement. J’espère qu’elle va se rétablir. C’est une joueuse et une marque très importante pour notre sport », a déclaré le Serbe après sa qualification pour le 2e tour de Roland-Garros.

« Nous avons besoin qu’elle revienne. Sa décision est très audacieuse. Mais c’est elle qui sait le mieux comment elle se sent. Si elle a besoin de prendre du temps pour réfléchir et retrouver de l’énergie, il faut qu’elle le fasse. J’espère qu’elle reviendra plus forte », a-t-il encore commenté.