Sri Lanka: le porte-conteneurs ravagé par un incendie menace de couler (photos)

Le porte-conteneurs en perdition au large du Sri Lanka menace de couler et de provoquer une catastrophe environnementale encore plus grande que celle déjà en cours en raison de l’incendie et de la libération de produits chimiques, ont alerté mercredi le ministre en charge de la pêche et la marine sri-lankaise.

Le navire de charge, qui transporte des fiouls lourds, a pris feu le 20 mai, alors qu’il faisait route vers Colombo en provenance de l’Etat indien du Gujarat. L’incendie a finalement pu être éteint mardi au bout de 13 jours d’efforts.

Enquête ouverte

Le président du Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, veut que le cargo soit remorqué plus loin en mer afin d’éviter de polluer davantage les côtes et le port de Colombo.