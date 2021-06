Le chef de la Défense sur l’affaire Jürgen Conings: «Il ne faut pas s’en cacher, des erreurs ont été faites»

M. Hofman attend les conclusions de l’enquête pour envisager les suites à donner à ces erreurs. « A partir des conclusions de ces enquêtes, on pourra tirer les bons enseignements et amener les corrections dans nos procédures », affirme-t-il.

« En vie et sans victime »

Alors que le militaire Jürgen Conings est toujours recherché, le chef de la Défense espère que la traque de Jürgen Conings sera rapidement achevée, « qu’on le retrouve le plus rapidement possible en vie et sans victime ». Et d’ajouter : « Tant que cela s’avérera nécessaire, nous sommes en appui de la police fédérale (…) ce sont principalement les moyens de la police fédérale et du parquet fédéral qui sont engagés ».

Michel Hofman évoque le manque de moyens de l’armée, qui, selon lui, se trouve dans une « situation particulièrement délicate pour le moment ». Le militaire l’affirme : « dans certains services, dans certaines unités, nous sommes au point de rupture et il est normal que dans ces conditions des fautes se passent ».

Selon le chef de la Défense, « il y a énormément de processus à coordonner. Tout ça, il faut le gérer au mieux tout en effectuant nos missions de manière sécure ».

« L’armée, ce n’est que le reflet de la société »

Du laxisme par rapport aux idées d’extrême droite dans l’armée ? Pour l’amiral Hofman, « l’armée, ce n’est que le reflet de la société, nous trouvons toutes les tendances, toutes les opinions ».