La Fête de la musique revient à Bruxelles et en Wallonie

La programmation de cette 36e édition sera toutefois allégée car «la situation s’est débloquée très tardivement». «Bien que nous ayons anticipé l’organisation de la Fête, il y aura (un peu) moins de concerts et les divers organisateurs pourront accueillir moins de public», précise l’organisation.

Après une édition empêchée en raison de la crise sanitaire du coronavirus, la Fête de la musique revient du 18 au 21 juin dans toute la Wallonie et à Bruxelles, ont annoncé les organisateurs de ces concerts gratuits pour toutes et tous.

Si l’épidémie de coronavirus tend à évoluer dans le bon sens, le virus dicte en effet encore ses règles après une année 2020 sans Fête de la musique, première et unique annulation depuis la création de l’événement. Concrètement, pour cette édition, les spectateurs pourront être maximum 200 assis en intérieur (une limite variable notamment en fonction de la taille de la salle). En plein air, le gouvernement a fixé la jauge à 400 personnes maximum, qu’elles soient assises ou debout et moyennant le respect des distanciations physiques et le port du masque dans tous les cas.