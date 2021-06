Un ancien international allemand critique Pep Guardiola: «Il a perdu beaucoup de crédit»

Kevin De Bruyne et Manchester City ont été battus par Chelsea dans une finale de Ligue des champions entièrement anglaise. Samedi, au stade du Dragon de Porto, les Blues se sont imposés 0-1 grâce à un but de Kai Havertz à la 42e. Pour sa première finale, City n’est donc pas parvenu à percer la muraille défensive des Londoniens. C’est le 2e titre en Ligue des champions pour Chelsea, déjà vainqueur en 2012 contre le Bayern Munich.

Battu en finale l’année dernière alors qu’il était à la tête du PSG, l’entraîneur allemand Thomas Tuchel a pris sa revanche. Quant à Pep Guardiola, les critiques fusent à son sujet après ce revers.

Les dernières en date émanent de Lothar Matthäus. « Guardiola a volé la Ligue des champions au club et à ses fans en alignant une telle équipe », a déclaré l’ancien international allemand sur Sky Allemagne. « Il s’est passé volontairement d’un médian défensif dans le match le plus important de l’histoire de son club. Cela a fait vaciller l’équilibre de son équipe et a perturbé les plans de ses joueurs. Je ne comprends pas non plus pourquoi il a aligné six joueurs offensifs, tout en se passant d’un avant-centre. Il y aura des discussions en interne après ce revers et certains voudront s’en séparer. Quant aux joueurs, ils vont douter de ses compétences. Oui, Guardiola a perdu beaucoup de crédit. Je ne serais pas surpris qu’il soit amené à quitter City ».