Jürgen Conings a vécu pendant des années dans un chalet situé dans le Dilserbos

Jeudi dernier, une zone forestière située entre Niel-bij As, Lanklaar et Neeroeteren a été balayée par des militaires. On savait déjà que la voiture de J. Conings avait été retrouvée dans cette zone. On apprend à présent que le militaire a également vécu pendant des années dans le Sparrendal, ce centre de vacances au milieu du Dilserbos.