Coronavirus - Recul limité du chiffre d'affaires en 2020 pour le Groupe Herstal malgré la pandémie

"En dépit de la crise, le Groupe Herstal a poursuivi activement son plan de déploiement stratégique en 2020. Il figure dans le top 5 mondial avec ses deux secteurs d'activités, Défense et Sécurité et Civil. Il dispose de fondations solides et diversifiées tant au niveau de ses gammes de produits, de ses marchés et clients, que de ses technologies", souligne le groupe.

"Cette évolution positive résulte aussi d'investissements conséquents sur fonds propres réalisés ces 15 dernières années. Elle se matérialise tant sur l'emploi que sur le plan stratégique et les indicateurs financiers du Groupe. Ainsi, il a de nouveau engagé plus de 60 millions d'euros en recherche et développement, et modernisation de ses outils de production en 2020. Ce chiffre devrait dépasser 70 millions d'euros en 2021", ajoute-t-il.

Pour 2021, la volonté du Groupe Herstal est de "poursuivre son développement sur la base de deux grands axes stratégiques: consolider les efforts engagés et soutenir sa position parmi les leaders mondiaux dans ses 'core business', et élargir le portefeuille d'activités du Groupe au-delà de ses 'core business', en synergie avec ceux-ci, de façon à diversifier les risques spécifiques à ses métiers de base, en particulier géopolitiques".