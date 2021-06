Bernard Delvaux va prendre la tête d'Etex

Bernard Delvaux intégrera l'entreprise le 1er septembre pour une période de transition courant jusqu'à la fin de l'année. Le 1er janvier 2022, il sera le nouveau CEO d'Etex. Il succèdera à Paul Van Oyen, qui achève un mandat de sept ans et une carrière de 31 ans au sein de l'entreprise internationale spécialisée en matériaux de construction.

"La nomination de Bernard Delvaux s'inscrit dans une volonté de poursuivre la stratégie ambitieuse d'Etex sur le long terme, visant une croissance à la fois interne et externe", commente l'entreprise dans un communiqué.

Etex a été fondée en 1905 et est basée en Belgique. Elle emploie plus de 11.000 personnes dans le monde et a enregistré en 2020 un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros.