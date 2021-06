Euro 2020: les Diables rouges ont la deuxième équipe la plus âgée du tournoi, derrière la Suède

Mis à part la Suède, et ses 29,2 ans de moyenne, aucune sélection de l’Euro 2020 ne compte une moyenne d’âge plus élevée que celles des Diables rouges. C’est en tout cas ce que dévoile l’observatoire du football CIES, qui classe donc la Belgique à la deuxième position de son classement, avec une moyenne de 29,1 ans au 1er juin 2021. Soit près d’un an de plus que la Slovaquie, qui occupe la troisième marche du podium (28,2 ans).

Au contraire, c’est la Turquie (24,9 ans) qui dispose de la plus jeune sélection de la compétition, juste devant l’Angleterre (25,2 ans), qui fait pourtant partie des équipes favorites de la compétition, et le pays de Galles (25,5 ans).