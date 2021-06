Roberto Martinez donne des nouvelles de Kevin De Bruyne: «Nous ne savons pas quand, mais il sera disponible pour jouer à l’Euro»

À la veille du premier match de préparation opposant les Diables rouges à la Grèce, Roberto Martinez s’est présenté en conférence de presse ce mercredi à Tubize pour répondre aux questions des journalistes.

Interrogé sur l’indisponibilité de Kevin De Bruyne, le sélectionneur des Diables rouges s’est voulu rassurant : « Nous ne savons pas encore quand, mais il sera disponible pour jouer à l’Euro ».

Interrogé par rapport à la petite polémique de ce mercredi, dévoilant que la moitié de l’effectif avait refusé d’être vaccinée, Martinez a été très clair. « Certains joueurs ont déjà eu le vaccin, alors que d’autres l’auront dès que le tournoi se termine, mais nous serons tous vaccinés. C’est une décision médicale et scientifique. On fait une affaire de rien du tout. C’est très simple. On est là pour essayer de gagner des matches et de performer au meilleur niveau. Donc on agit sur conseils médicaux pour que chaque joueur soit dans les meilleures conditions. Nous sommes tous pro-vaccin. »