Voyages à l’étranger: voici les pays qui acceptent les personnes vaccinées sans condition

Partir en vacances cet été risque de demander plus d’organisation que d’habitude. Test PCR et quarantaine sont souvent obligatoires pour traverser les frontières. Cependant, certains pays ont déjà annoncé que les touristes vaccinés sont les bienvenus. Voici la liste des pays où l’on peut de rendre en toute tranquillité si on est vacciné.

Bahamas

Pour se rendre aux Bahamas, les voyageurs entièrement vaccinés avec deux doses d'un vaccin accepté (ou une dose de J&J) peuvent utiliser leur carte de vaccination pour postuler à la place d'un résultat de test RT-PCR.