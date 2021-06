Les critères du label "Towards Sustainability" alignés sur la réglementation européenne -2

Le label belge "Towards Sustainability", destiné aux produits financiers durables et socialement responsables, voit ses critères d'attribution renforcés et alignés sur la réglementation européenne, a indiqué mercredi Febelfin, la fédération belge du secteur financier. La révision entrera en vigueur en janvier 2022.