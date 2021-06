Météo: alerte aux orages sur toute la Belgique excepté à la Côte

Ce soir, des averses ou des orages seront possibles de la frontière française jusqu’au centre du pays, parfois accompagnés de précipitations intenses, de grêle et éventuellement de rafales de vent. L’IRM a placé la Belgique en alerte jaune juqu’à vendredi matin. La Côte sera épargnée.

Le temps sera ensoleillé et chaud, mercredi après-midi, avec des maxima compris entre 22 et 28 degrés, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM).

Jeudi, le ciel sera partagé entre nuages, éclaircies et quelques averses. Dans le courant de la journée, des orages se développeront à nouveau en plusieurs endroits et pourront être escortés de précipitations intenses, de grêle et de rafales de vent. Le thermomètre affichera de 19 à 27 degrés.