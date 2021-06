Roberto Martinez éteint la polémique sur la vaccination des Diables

Les Diables Rouges ont pu se faire vacciner contre le coronavirus lundi lors de la première journée de préparation en vue de l’Euro (du 11 juin au 11 juillet). Certains joueurs du groupe ont reçu le vaccin, mais pas tout le monde. Cette nouvelle a provoqué une vague de critiques ces dernières 24 heures. L’entraineur des Diables Rouges, Roberto Martinez, a tenté de désamorcer la situation mercredi lors de sa conférence de presse. Il a notamment estimé que l’affaire avait pris des proportions démesurées.

« Nous devons tout d’abord remercier le gouvernement et les autorités compétentes pour la vaccination », a commencé Roberto Martinez. « Nous voulons être aussi sûrs que possible. Le staff entier et la majorité des joueurs sont vaccinés. Les joueurs qui ne l’ont pas été, le seront après l’Euro. Il s’agit ici d’une situation personnelle, qui varie d’un joueur à l’autre ».

« Je pense qu’on en fait toute une affaire pour rien », a ajouté l’entraîneur espagnol. « On veut être aussi sûrs possible mais on veut aussi être performant et gagner. Je répète encore une fois que tout le monde sera vacciné après l’Euro ».

Le sélectionneur national n’a pas voulu entrer dans les détails, mais a indiqué que l’avis médical par joueur était toujours suivi de la vaccination. « Les raisons pour lesquelles certains joueurs n’ont reçu de vaccins résident dans l’avis médical que nous avons reçu. Pour certains joueurs, l’avis médical indiquait de se faire vacciner après l’Euro. On a consulté des virologues et, de toute façon, la majorité des joueurs sont maintenant vaccinés. Le nombre de joueurs non-vaccinés est en dessous des 50 pourcents qui ont été rapportés dans les médias. Certains étaient déjà vaccinés avant d’arriver à Tubize, d’autres avaient déjà des anticorps. C’était une décision médicale ».

Roberto Martinez a aussi pu affirmer qu’aucun des joueurs n’était tombé malades à cause du vaccin.