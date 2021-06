La start-up MintT noue un partenariat avec Microsoft après avoir levé 3 M EUR

La start-up belge MintT, qui développe des solutions pour la détection et la prévention des chutes de patients d'hôpitaux et maisons de retraite, va collaborer avec le géant informatique Microsoft pour l'utilisation de capteurs 3D, a-t-elle annoncé mercredi, à l'occasion d'une visite du ministre wallon de l'Economie, Willy Borsus, dans les locaux de la start-up à Charleroi.

Alors que, selon des estimations, de 30 à 70% des patients dans les hôpitaux et les maisons de retraite tombent au moins une fois par an, avec parfois des conséquences dramatiques à la clef, MintT a développé, pour détecter ces chutes, le système ISA (Intelligent Sensing for Ageing), composé d'un capteur 3D et utilisant des algorithmes d'analyse basés sur l'intelligence artificielle (IA). ISA est notamment utilisé aux Cliniques Universitaires Saint-Luc mais aussi dans des centres de revalidation, des maisons de retraite et des résidences services en Belgique.

La prochaine génération de la solution MintT va utiliser des technologies développées par Microsoft. Un partenariat entre la start-up belge et le géant américain a été noué en ce sens. "La plateforme Azure Depth de Microsoft est le complément parfait de notre solution de détection et de prévention des chutes basée sur l'IA. Elle nous permettra de renforcer notre modèle commercial durable et reproductible au bénéfice direct de nos clients et de leurs patients: hôpitaux universitaires, cliniques, maisons de retraite et résidences-services", se réjouit le CEO de l'entreprise belge, Eric Krzeslo.

La start-up, fondée en 2014 et qui emploie une quinzaine de personnes, a par ailleurs récemment renforcé sa structure financière de près de 3 millions d'euros via une augmentation de capital et le soutien de ses partenaires financiers privés et publics. "Ce financement permettra à MintT de renforcer sa position de leader sur le marché en accélérant sa croissance en Belgique ainsi qu'à l'international et en renforçant son avance technologique", affirme-t-on.