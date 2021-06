La banque Triodos ne signera pas la version 2022 du label Towards Sustainability

La banque durable Triodos a déploré mercredi un manque d'ambition pour le label financier belge "Towards Sustainability", dont les critères seront rehaussés en 2022, et indiqué qu'elle ne "signerait pas" cette nouvelle version.

La première révision de ce label, créé en 2019 pour promouvoir des produits financiers durables et socialement responsables, doit notamment aligner ses critères sur la réglementation européenne, avec l'objectif de mieux intégrer la durabilité dans le processus d'investissement, renforcer les critères relatifs au secteur des combustibles fossiles et aux obligations souveraines et, enfin, améliorer la transparence pour les investisseurs finaux.

Triodos "constate avec regret que le label Towards Sustainability aligne ses ambitions en matière de durabilité sur les pratiques moyennes actuelles du secteur en matière d'investissement durable, au lieu de se concentrer sur les besoins de la planète et de la société", a réagi la banque. "C'était déjà le cas lors de son lancement", poursuit-elle.

Si les critères de la nouvelle norme seront plus stricts envers les "secteurs nuisibles" tels que les armes, le tabac ou le charbon, "le label 2021 ne met pas clairement un terme aux investissements les plus nocifs" comme le charbon, le gaz de schiste et le pétrole extrait des sables bitumineux, "qui font obstacle aux objectifs climatiques. Il ne définit pas non plus une ligne claire pour éliminer tous les combustibles fossiles des portefeuilles durables", regrette Triodos.

En outre, "le label accuse déjà un certain retard par rapport à la réglementation européenne, puisque la Taxonomie de l'UE qualifiera bien le charbon, le gaz de schiste et le pétrole extrait des sables bitumineux d'activités nuisibles". La Taxonomie verte fixe à l'échelle européenne quels critères sont à considérer pour déterminer qu'une activité est respectueuse du climat. Le label révisé entend intégrer cette législation, ainsi que le règlement Disclosure (SFDR), qui impose aux acteurs des marchés financiers des obligations d'identification de risques de durabilité et de publication d'information en matière de durabilité.

"Les banques et les gestionnaires de fonds ont, en tant qu'acteurs financiers, d'importants leviers d'action. Le secteur financier doit agir plus rapidement, plus fermement et avec beaucoup plus d'ambition en matière de durabilité qu'il ne le fait avec la version 2021 du label Towards Sustainability", conclut Triodos, qui n'avait déjà pas adhéré à la première version.