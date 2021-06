Bourse de Bruxelles - Le coupon d'Ageas a maintenu le BEL 20 dans le rouge

Les voisins du BEL 20 poursuivaient prudemment leur progression mercredi après-midi, notre indice de référence restant finalement affiché en baisse de 0,17 pc à 4.091,82 points. Il reculait sous la pression d'Ageas (50,58) dont le détachement de coupon faisait reculer le titre de 6,16 pc pour un repli de 1,33 pc si on tenait compte du détachement de coupon.

Onze éléments de notre indice restaient bien orientés, AB InBev (63,37) en tête avec un gain de 1,59 pc. Melexis (87,70) et Proximus (16,93) suivaient avec des gains de 1,10 et 1,50 pc, Telenet (32,20) s'appréciant de 1,19 pc tandis qu'Orange Belgium (19,70) terminait par ailleurs inchangée et Bpost (10,90) en baisse de 0,27 pc.

Solvay (113,25) gagnait 0,35 pc alors qu'UCB (75,30) avait viré de 0,45 pc à la baisse rejoignant arGEN-X (223,20) et Galapagos (60,27) qui abandonnaient 1,33 et 0,54 pc.

KBC (68,42) progressait finalement de 0,74 pc et Colruyt (49,89) de 0,40 pc, Umicore (50,34) ne gagnant plus que 0,52 pc alors qu'Aperam (47,40) était repassée de 0,96 pc dans le rouge.

Hors indice, Resilux (174,00) progressait de 1,4 pc mais gagnait 3,2 pc si on tenait compte de son détachement de coupon.

Lotus Bakeries (4.935,00) et Ekopak (18,10) s'adjugeaient des plus-values de 3,1 et 4,6 pc, Montea (98,50) et D'Ieteren (96,90) gagnant 3,1 et 1,9 pc, Agfa-Gevaert (3,94) et Barco (23,38) un peu plus de 1 pc.

Nyxoah (18,82) et Oxurion (2,53) étaient enfin positives de 1,7 et 1,4 pc, Mithra (23,70) gagnant 1,3 pc alors qu'Acacia Pharma (2,24) reperdait 3,2 pc.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,2200 USD, contre 1,2185 dans la matinée et 1,2251 la veille. L'once d'or gagnait 3,30 dollars à 1.903,25 dollars et le lingot se négociait autour de 50.155 euros, en progrès de 295 euros.