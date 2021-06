Ben Weyts au cœur d’une polémique pour avoir tiré sur un ballon avec le visage de Kristof Calvo

Un épisode de l’émission de télévision en ligne « Shooting Stars », dans lequel le ministre flamand Ben Weyts (N-VA) tire des ballons avec le visage d’autres politiciens, a suscité une certaine agitation. Le leader de Groen au Parlement flamand, Björn Rzoska, qualifie le comportement du nationaliste flamand « d’indigne d’un ministre et d’un homme politique. »

Dans l’émission, les invités sont confrontés à un dilemme, après quoi ils sont invités à tirer sur des ballons. Dans un extrait de l’émission, le présentateur pose une question à Ben Weyts concernant l’alcool et ses collègues, à la suite de laquelle le ministre fait éclater un ballon avec le visage de Kristof Calvo (Groen).

« Dégoûtant »

Plusieurs politiciens réagissent sur Twitter avec indignation. « Est-ce normal, ministre Ben Weyts ? », demande Björn Rzoska. « A l’heure où des virologues, des journalistes et des hommes politiques (dont votre président Bart De Wever) reçoivent des menaces de mort. À l’heure où le ministre de l’Enseignement (!) tire sur mon collègue Kristof Calvo sans un regard », ajoute-t-il. « La pire chose que l’on puisse faire en politique, c’est de prendre une arme et de tirer sur ses collègues. Même si c’était juste pour s’amuser. Pour une catastrophe, vous n’avez besoin que d’un déclencheur et d’une personne. Indigne d’un ministre et d’un politicien. »

« Dégoûtant. Il n’y a rien de drôle là-dedans, certainement pas dans le contexte actuel », a également déclaré le secrétaire d’État à l’asile et à la migration Sammy Mahdi (CD&V). Le ministre Weyts s’est justifié, rappelant le côté humoristique de l’émission à laquelle il a participé.