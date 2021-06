Thierry Neuville: «La Sardaigne, c’est plus difficile que le Portugal»

Victime d’une sortie de route au Portugal, voici deux semaines, Thierry Neuville a sans doute laissé passer l’opportunité de marquer de gros points en terre lusitanienne. Mais il en faut plus pour entamer la confiance inoxydable de notre compatriote qui visera à nouveau le podium, ce week-end, en Sardaigne, 5e round du WRC 2021. « L’avantage, c’est que je vais m’élancer le 3e sur la route ce vendredi », affirmait le pilote de Saint-Vith au terme des reconnaissances sardes ce mercredi. « Une situation un peu moins handicapante que celle d’Ogier, leader du championnat et d’Evans, 2e du classement virtuel. »

Canicule annoncée

Le pilote Hyundai s’attend toutefois à vivre un rallye bien plus difficile qu’au Portugal. « L’an passé, nous sommes venus en octobre. Pas mal de chemins portent encore les traces de notre passage. Sur les portions où de la terre a été ajoutée pour réparer les ornières, elle n’a pas eu le temps de se tasser. Je crains qu’on évolue sur des sections très meubles. En reconnaissances, j’ai aussi remarqué de grosses pierres saillantes ; elles pourraient entraîner de nombreuses crevaisons. Le règlement nous impose aussi quatre pneus tendres maximum. Il va falloir les gérer ; ce ne sera pas simple. Pour couronner le tout, on va aussi subir de fortes chaleurs. Les prévisions nous promettent 35 degrés vendredi. On devrait évoluer entre 65 et 70 degrés dans l’habitacle de la Hyundai i20 WRC. Enfin, je ne pense pas que les trois minutes qui vont séparer les premiers concurrents seront suffisantes pour évacuer la poussière. De temps en temps, on risque de se retrouver dans un épais brouillard. »

Ce tableau délicat n’altère pas les ambitions martiales du pilote de Saint-Vith. « C’est un rallye qui convient bien à la Hyundai », analyse Thierry Neuville. « J’ai déjà remporté cette course et l’an passé, j’ai terminé 2e à 5 secondes de mon équipier Dani Sordo. Je suis persuadé que la victoire est envisageable. Je peux revenir dans la course au titre. »