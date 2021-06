Luis Pedro Cavanda en passe de se relancer à Seraing

Le RFC Seraing a trouvé un successeur à Emilio Ferrera en la personne de Jordi Condom, il s’affaire à présent à la construction de son noyau en vue de la future saison.

Depuis les départs de Yann Godart (de retour de prêt au FC Metz) et d’Iebe Swers (en fin de contrat, il s’est lié pour 4 saisons à Malines), les Sérésiens ne disposent plus d’arrière droit spécifique. Cela ne devrait plus être le cas très longtemps. Ainsi, les dirigeants ont entamé des négociations avec Luis Pedro Cavanda.

L’ancien international belge est libre de tout contrat depuis son divorce avec le Standard l’été dernier. Soucieux d’entretenir sa condition physique dans les meilleures conditions possible, il avait rejoint l’effectif sérésien en janvier dernier. S’il n’a évidemment disputé aucune rencontre de compétition, il s’est parfaitement intégré au groupe et voit en Seraing une belle occasion de relancer sa carrière. Formé au Standard avant de rejoindre les rangs de la Lazio, de Torino, de Bari, de Trabzonspor, de Galatasaray pour finalement revenir chez les Rouches, le défenseur de 30 ans pourrait profiter de l’occasion qui lui est donnée de retrouver le championnat belge.

Du côté de la direction sérésienne, on entend saisir l’opportunité. Luis Pedro Cavanda est un joueur rompu au haut niveau, qui connaît les exigences de la D1A et qui peut donc insuffler une bonne dose d’expérience, au même titre que des joueurs comme Danijel Milicevic et Ibrahima Cissé, au jeune noyau sérésien.

Les parties ont entamé les négociations et l’optimisme prévaut, un accord pourrait être trouvé dans les prochains jours, voire les prochaines heures afin que l’ex-Diable rouge puisse être présent à la reprise, le lundi 7 juin prochain, jour des premiers tests physiques.