Coronavirus - 80% des Belges veulent pouvoir télétravailler plusieurs jours par semaine après la crise

Les Belges semblent loin d'être las du télétravail. 84% d'entre eux souhaiteraient en effet continuer à travailler de chez eux deux jours par semaine ou plus après la crise actuelle. C'est 19% de plus qu'au début de la crise du coronavirus, selon une enquête du bureau de conseil BDO menée auprès d'environ 1.600 personnes en mai et dévoilée jeudi. Les contacts sociaux et le travail d'équipe semblent être les seuls atouts du bureau pour attirer les collaborateurs.