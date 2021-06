Le secteur des soins de santé reste très attractif malgré la crise du Covid

Malgré la crise du Covid, les soins de santé restent le troisième secteur le plus attractif en termes d’emploi. C’est ce qui ressort de l’enquête annuelle du prestataire de services de ressources humaines, Randstad, sur l’activité des plus grands employeurs de Belgique.

Menée en janvier 2021 auprès de 14.000 personnes, cette enquête montre qu’en moyenne 41,4 % des répondants travailleraient volontiers dans le secteur des soins de santé. Celui-ci conserve donc sa troisième place derrière le secteur pharmaceutique (43,1 %) et l’aéronautique (42,5 %). Les médias (40,8 %) et la High-tech (40 %) complètent le top 5.

Lire aussi Les études en soins infirmiers de plus en plus impopulaires

Les soins de santé sont plus populaires auprès de femmes qui classent le secteur premier sur 23 alors qu’il n’est que 13e chez les hommes. Cependant, selon Randstad, cela représente une amélioration par rapport à l’année précédente où il était classé en 15e position. De plus, celui-ci engrange de bons résultats parmi tous les sous-groupes de l’enquête : francophones et néerlandophones, diplômés du secondaire et du supérieur, jeunes et aînés.

En ce qui concerne les raisons du succès de ce secteur, l’enquête de Randstad montre que les critères de la sécurité de l’emploi, de la réputation et de la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) sont mieux notés que dans tous les autres secteurs. A contrario, la santé financière et l’équilibre travail-vie privée sont fortement dévalués.

Etonnement, le secteur des soins de santé affiche également de bons résultats en termes d’ambiance de travail et d’environnement de travail Covid-safe malgré le stress lié à la surcharge de travail et la crise sanitaire.