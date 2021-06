Météo: les images des violents orages de mercredi soir, d’autres attendus ce jeudi (vidéos)

Plusieurs dizaines d’appels à l’aide ont été enregistrés, dans la nuit de mercredi à jeudi, par la zone de secours du Brabant wallon, a-t-on appris auprès des pompiers. Des inondations de voiries, de caves et d’habitations ont été constatées après le passage des orages dans la province. Seule la région de Nivelles semble avoir été épargnée.

Quelque 80 interventions avaient été notifiées, jeudi matin peu avant 8 heures, aux pompiers brabançons des différents postes de la zone. Une vingtaine restaient alors en suspens.

Les entités de Chastre, Ottignies/Louvain-la-Neuve, Tubize ou encore Wavre ont été particulièrement concernées. Dans les rues du Tilleul à Chastre et du Canal à Oisquercq (Tubize), d’importantes inondations ont notamment été observées.

Les prévisions pour les prochaines heures

Jeudi, le ciel sera partagé entre nuages, éclaircies et quelques averses. Dans le courant de la journée, des orages se développeront à nouveau en plusieurs endroits et pourront être escortés de précipitations intenses, de grêle et de rafales de vent. Le thermomètre affichera de 19 à 27 degrés.

Les jours suivants, l’atmosphère restera instable. Nous perdrons quelques degrés le week-end prochain, les maxima oscillant autour de 20 degrés selon les prévisions.