Retour d’une zone rouge: on parle de tests PCR dès 6 ans

Un comité ministériel restreint a eu lieu ce jeudi matin au fédéral. On prépare le comité de concertation de vendredi, associant les entités fédérées. Il est notamment question de « voyages » et retour de vacances en zone rouge. Les décisions devront être confirmées demain.

Un comité ministériel restreint (kern) a eu lieu ce jeudi matin à l’étage fédéral, afin de baliser les travaux du comité de concertation (codeco) de vendredi après-midi.

Il est entendu, nous confie-t-on, que le codeco mettra en œuvre les décisions prises lors de la dernière édition du genre, en mai, et qui seront d’application à partir du 9 juin, comme prévu, cela pour ce qui concerne l’horeca et la culture. Les demandes ayant trait à des assouplissements supplémentaires pour juillet-août seront traitées lors d’un nouveau codeco qui aura lieu mi-juin.

Il est question d’harmoniser les heures de fermeture dans l’horeca entre intérieur (22 heures actuellement) et extérieur (23h30 actuellement) : on parle d’aligner les horaires sur 23h30. Le codeco tranchera vendredi.

Pour le reste, vendredi, on parlera « voyages ». Quelques décisions affleurent après le kern ce jeudi matin, qui devront être confirmées vendredi. Celle-ci : de retour de vacances dans une zone rouge, les Belges vaccinés seront dispensés de test et de quarantaine. Les personnes non vaccinées seront dispensées de quarantaine mais devront passer un test PCR à leur retour (toujours d’une zone rouge), et cela dès l’âge de 6 ans.