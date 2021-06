En additionnant les rencontres disputées à l’Euro, ou en Coupe du monde, par les 26 joueurs sélectionnés par Roberto Martinez, la Belgique comptabilise un total de 178 matches, soit le total le plus élevé de la compétition.

Selon des statistiques publiées par Gracenote Live, la sélection la plus expérimentée de l’Euro 2020 n’est autre que celles… des Diables rouges ! Si l’on combine le nombre de matches disputés par les 26 joueurs sélectionnés par Roberto Martinez dans une grande compétition (Euro et Coupe du monde), la Belgique comptabilise un total de 178 matches disputés. Soit 12 de plus que la sélection française (166).