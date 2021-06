Voyages: la Belgique en rouge sur la carte européenne

Chaque semaine, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) publie une carte européenne et fait le point sur l’évolution de l’épidémie. Voici ce qui en ressort.

La nouvelle carte européenne du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) est disponible. Plusieurs régions d’Europe changent de couleur ce jeudi.

Nouvelles zones en vert

– Pohjois – ja Itä-Suomi en Finlande

– Région du Molise en Italie

– Lubuskie et Podkarpackie en Pologne

– Le Nord-Est et le sud-est de la Roumanie

Nouvelles zones en orange

– En Espagne : la Catalogne et Murcia

– En France : le département de Alpes-Côte-d’Azur

– En Italie : toute l’Italie à l’exception du Molise (Vert) et de la Calabre et de la Basilicata (les deux sont en rouge)

– Toute l’Allemagne

– La Croatie

– Plusieurs régions en Pologne

– Chypre

Des régions s’assombrissent

En Finlande, le Nordland passe du vert à l’orange et Tromms og Finnmark de l’orange au rouge.

Une carte indicative

Attention néanmoins, cette carte n’est qu’indicative pour le voyageur belge. Le SPF Affaires étrangères a son propre code couleur : rouge, orange (l’orange clair européen) et le vert.

Ce vendredi, le Codeco devrait confirmer quelques décisions abordées par le kern ce jeudi. Celle-ci : de retour de vacances dans une zone rouge, les Belges vaccinés seront dispensés de test et de quarantaine. Les personnes non vaccinées seront dispensées de quarantaine mais devront passer un test PCR à leur retour (toujours d’une zone rouge), et cela dès l’âge de 6 ans.