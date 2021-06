Romelu Lukaku va-t-il s’illustrer contre la Grèce? L’attaquant de l’Inter a été décisif lors de ses six derniers matches avec les Diables

Les Diables rouges lancent pour de bon leur préparation pour l’Euro 2020 ce jeudi soir, avec un premier match amical contre la Grèce (20h45). Et Romelu Lukaku pourrait bien être l’un des hommes à suivre pendant cette rencontre. Récemment élu meilleur joueur du championnat d’Italie, l’attaquant de l’Inter semble au maximum de sa confiance, et pourrait bien prolonger sa belle série en cours en équipe nationale.

Lors de ses six dernières apparitions sous la tunique des Diables, Lukaku s’est montré décisif à chaque reprise avec, au minimum, un goal ou un assist au compteur. Ses chiffres : 7 buts et 1 passe décisive en six matches. Depuis la coupe du monde 2018, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection belge comptabilise 19 buts et 6 assists en 16 apparitions. Des statistiques extraordinaires qu’il va tenter d’améliorer un peu plus encore ce jeudi contre la Grèce, si Roberto Martinez décide de lui donner du temps de jeu.