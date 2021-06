Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 et ses voisins ont terminé sur un partage

Déjà attentistes jeudi à l'ouverture, le BEL 20 et ses voisins européens devaient enregistrer un accès de faiblesse dans l'après-midi avant de se reprendre alors que Wall Street réagissait peu aux chiffres de l'emploi US supérieurs aux attentes.

Notre indice de référence reculait finalement de 0,40 pc à 4.075,27 points avec 11 de ses éléments en baisse, Solvay (113,25) étant stationnaire tandis que Colruyt (50,76) se distinguait par une hausse de 1,74 pc. Aedifica (104,70) emmenait les baisses en reculant de 1,60 pc devant Ageas (49,88) qui perdait 1,38 pc, AB InBev (62,82) étant négative de 0,87 pc tandis que KBC (68,74) gagnait 0,47 pc. Proximus (16,82) valait 0,71 pc de moins que la veille et Telenet (32,58) gagnait 1,18 pc, Orange Belgium (19,80) s'appréciant par ailleurs de 0,51 pc tandis que Bpost (10,83) reperdait 0,64 pc. UCB (75,46) et Galapagos (60,46) étaient en hausse de 0,21 et 0,32 pc à l'inverse de arGEN-X (219,70) qui perdait 1,57 pc. Umicore (50,52) ne regagnait plus que 0,36 pc, Aperam (47,09) cédant 0,65 pc en compagnie de GBL (93,52) et Sofina (340,80) qui reperdaient 0,38 et 0,87 pc.

Hors indice, Crescent (0,03) repartait de 3,1 pc à la hausse. Euronav (7,81) était négative de 2,4 pc à l'inverse de Exmar (4,10) qui gagnait 1,5 pc. Econocom (3,30) et EVS (18,08) abandonnaient 2,6 et 2,4 pc, Unifiedpost (14,94) et Shurgard (41,65) reperdant 2 et 1,5 pc. Nyxoah (20,10) se distinguait par un bond de 6,8 pc alors que Bone Therapeutics (2,31) chutait de 6,3 pc. Acacia Pharma (2,19) et Hyloris (13,95) reculaient enfin de 2,2 et 1,7 pc, Mithra (23,35) et Oxurion (2,49) de 1,5 et 1,4 pc.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,2140 USD, contre 1,2192 dans la matinée et 1,2200 la veille. L'once d'or perdait 30,30 dollars à 1.872,95 dollars et le lingot se négociait autour de 49.600 euros, en recul de 555 euros. .