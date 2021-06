Les Diables entament leur préparation par un partage décevant face à la Grèce (1-1, vidéos)

La Belgique n’est pas parvenue à s’imposer devant la Grèce (1-1) pour son premier match de préparation à l’Euro 2020, jeudi soir au Stade Roi Baudouin. Thorgan Hazard a marqué le but des Diables Rouges qui, brouillons et quasi inoffensifs en seconde mi-temps, ont encaissé sur phase arrêtée après l’heure de jeu.

Les Grecs du Néerlandais John van’t Schip, qui ne joueront pas l’Euro, ont dominé les premières minutes de jeu. Dès la 3e minute, Giorgos Masouras a profité d’une passe en retrait hasardeuse de Toby Alderweireld pour filer au but. Titulaire à la place de Thibaut Courtois, Simon Mignolet a signé un bel arrêt (3e).

Les Hellènes ont hérité d’une seconde occasion franche quand ce même Masouras a centré en retrait pour son capitaine Tasos Bakasetas, qui n’a pas inquiété Mignolet (10e).

Souvent disponible pour ses équipiers, Jérémy Doku a amorcé la première possibilité belge de la partie, trouvant Dennis Praet dans la verticalité. Le centre parfait du joueur de Leicester City a profité à Romelu Lukaku, dont la reprise a été brillamment repoussée par Odisseas Vlachodimos (14e).

Après un début de match hésitant sur le volet défensif, la Belgique a fait parler son efficacité offensive. Thorgan Hazard a récupéré un ballon dans le rond central avant de se projeter vers l’avant. Après un une-deux aussi beau qu’instinctif avec Yannick Carrasco, le médian de Dortmund n’a laissé aucune chance au portier grec sur sa reprise de près (1-0, 20e).

Thorgan Hazard, auteur d’un premier acte abouti, aurait pu doubler l’écart mais sa reprise de près, sur un centre au second poteau de Doku après un travail de Thomas Meunier, a heurté l’extérieur du poteau grec (35e).

Avec Michy Batshuayi et Dries Mertens montés pour Lukaku et Doku après la mi-temps, la Belgique a continué à faire le jeu dans le quatrième quart d’heure, sans pour autant parvenir à faire parler la poudre. Ce sont même les Grecs qui ont provoqué la première occasion franche. Trouvé dans la profondeur, Masouras a obligé Mignolet à une nouvelle parade (61e).

Confirmant ses hésitations défensives du début de match, la Belgique a encaissé sur une phase arrêtée. Sur coup franc, Papadopoulos a d’abord heurté le poteau d’une tête et Tzavellas a profité du rebond pour marquer (1-1, 66e).

Malgré les entrées en jeu de Nacer Chadli, Leandro Trossard et Youri Tielemans, le jeu belge a manqué de liant offensif après le but grec. Le seul fait de match des dernières minutes a été la montée au jeu de Matz Sels pour Mignolet. Le portier de Strasbourg a signé sa première apparition en équipe nationale.

Ce partage, qui survient trois jours seulement après le début de la préparation des Diables, est la preuve que la phalange de Roberto Martinez doit encore peaufiner de nombreux détails avant le 12 juin.

Dimanche, l’équipe nationale jouera son deuxième match de préparation contre la Croatie, toujours à Bruxelles (20h45). Martinez devrait donner du temps de jeu, entre autres, à Eden Hazard, Thomas Vermaelen et Jan Vertonghen, absents ce jeudi.

L’Euro 2020, repoussé d’un an en raison de la pandémie de coronavirus et disputé dans onze villes européennes, débutera le 11 juin à Rome. Le lendemain, les Diables entameront leur parcours par un duel contre la Russie à Saint-Pétersbourg. Suivront des matches contre le Danemark à Copenhague (17/6) et contre la Finlande, une nouvelle fois à Saint-Pétersbourg (21/6).