SC Charleroi: après huit saisons ensemble, Cristophe Diandy et les Zèbres se séparent

Alors que son bail précédent prenait fin le 30 juin 2020, le club carolo avait décidé de prolonger l’aventure avec son médian sénégalais pour une saison supplémentaire, alors que celui-ci soignait pourtant une longue blessure. Il s’était en effet occasionné une rupture des ligaments croisés du genou couplée à une rupture du ligament externe le 3 novembre 2019 à Malines, lesquelles avaient nécessité deux opérations et privé le joueur de toute compétition pendant près d’un an et demi (524 jours pour être précis), alors qu’il avait subi diverses rechutes.

À nouveau sur pied en début d’année, il avait pu remonter quelques minutes sur la pelouse de La Gantoise le 10 avril dernier. Comme attendu toutefois, il n’a pu trouver d’accord avec le Sporting, où il avait posé ses crampons une première fois lors de la saison 2012-2013, en prêt d’Anderlecht (qu’il avait rejoint en 2009). Il était revenu une seconde fois, toujours en prêt mais de Mons cette fois, lors de la saison 2014-2015 avant d’être définitivement acquis par un Charleroi qu’il n’a ensuite plus quitté… jusqu’à aujourd’hui.

Le joueur et la direction se sont en effet rencontrés ce mercredi. Le sympathique Sénégalais est donc libre de s’engager dans un nouveau club, alors qu’il aurait été soumis à une rude concurrence dans le milieu de terrain carolo.

Hendrickx aussi sur le départ ?

Gaëtan Hendrickx, qui évolue dans le même secteur et est revenu de son prêt à Courtrai, qu’il avait rejoint cet hiver, débutera quant à lui la préparation au Sporting, où les cartes seront redistribuées vu l’arrivée d’Edward Still comme T1. Mais pour lui aussi, une solution pourrait être trouvée ailleurs qu’à Charleroi la saison prochaine, afin qu’il jouisse d’un temps de jeu plus certain.