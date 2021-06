En 2000, 2008 et 2012, deux pays se partageaient l’organisation de l’Euro. Cette année, ce sont 13 pays au départ et finalement 11 à l’arrivée qui doivent accueillir l’événement.

Le projet d’un Euro 2020, disputé aux quatre coins de l’Europe, est né de la fertile imagination d’un homme : Michel Platini, l’ex-président de l’UEFA. En 2000, 2008 et 2012, deux pays se partageaient l’organisation du tournoi. Ici, ce sont 13 pays au départ et finalement 11 à l’arrivée qui doivent accueillir l’événement.

Une révolution pour célébrer de manière plus qu’originale le soixantième anniversaire du championnat d’Europe des nations.

La Belgique rêvait, elle, d’accueillir le match d’ouverture mais a finalement été évincée en raison de son incapacité à trouver un terrain d’entente sur la création d’un stade national à Bruxelles. Une sérieuse claque pour la première nation au ranking FIFA…

Il était écrit que cet Euro ne serait pas comme les autres. Reportée d’un an en raison de la pandémie de la Covid-19, la compétition aura finalement bien lieu du 11 juin au 11 juillet 2021. Et ce, avec la présence de supporters, la jauge variant d’une ville à une autre.

Au premier tour, les Diables rouges iront donc défier la Russie et puis le Danemark sur leur terrain, respectivement à Saint-Pétersbourg et Copenhague.

Un désavantage même si les derniers résultats obtenus là-bas sont plus que positifs pour les Belges. Ces derniers se sont imposés aisément en Russie en phase qualificative pour… l’Euro 2020 et ont fait de même au Danemark récemment en Nations League.

Roberto Martinez estime que l’équipe nationale belge est plus forte aujourd’hui qu’en 2018, au Mondial, là où elle a décroché le bronze. Dans ces conditions, les espoirs sont permis de voir cette génération dorée des Hazard, De Bruyne et Lukaku marquer l’histoire du football belge en améliorant la performance des Pfaff, Gerets et Ceulemans en 1980, battus en finale par la RFA. Et ce, après avoir terminé à la première place d’un groupe composé de l’Angleterre, l’Espagne et l’Italie. Impressionnant.

Depuis lors, la formule a changé mais n’est pas forcément plus aisée. Le parcours vers le sacre est plus long et la concurrence tout aussi rude avec l’Allemagne, la France (championne du monde), le Portugal (champion d’Europe), l’Angleterre, l’Italie, l’Espagne ou encore les Pays-Bas parmi les éventuels redoutables adversaires. Sans oublier que l’Euro est un tournoi propice aux surprises. La Belgique en finale en 1980 en était une. Que dire alors du triomphe du Danemark, invité de dernière minute à l’Euro en 1992 ou encore celui de la Grèce en 2004. On peut y ajouter le Portugal, lauréat il y a 5 ans, contre toute attente face à la France.

Contrairement à il y a 41 ans, la Belgique figure dans le tableau des favoris et assume ce statut. C’est sans doute « maintenant ou jamais » pour ces Diables rouges. Son heure est venue comme le slogan de la Fédération : #Deviltime.

Du 31 mai, jour du rassemblement des Diables à Tubize, au 11 juillet, jour de la finale à Wembley, sur l’ensemble de nos plateformes (journal et digital), nos envoyés spéciaux et nos experts (Philippe Albert et Jean-Michel Larqué) vous feront vivre au plus près cet Euro qui sera, quoiqu’il arrive, historique.