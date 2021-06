Verviers: de violents orages se sont abattus sur la région

Les provinces de Namur et du Brabant wallon ont subi de nombreuses coulées de boues et des inondations.

A l’issue de la journée la plus chaude de l’année, des orages ont éclaté en plusieurs endroits notamment dans la province de Namur où de fortes pluies accompagnées parfois de grêle sont tombées mercredi soir entre 18h30 et 22 heures. Les appels vers les zones de secours concernaient principalement des coulées de boue, des routes inondées ou encore des caves sous eau. La localité de Floreffe a été particulièrement touchée.

La province du Brabant wallon a également subi de nombreux dégâts.

Alerte jaune

L’Institut royal météorologique (IRM) a enclenché l’alerte jaune aux orages sur toute la Belgique jusqu’à dans la nuit de vendredi à samedi matin. Elles pourront localement être à l’origine de précipitations très intenses et accompagnées de grêle et de coups de vent.

Vendredi après-midi et en soirée, d’importants orages gagneront notre pays depuis la France. Ces orages paraissent cette fois plus structurés avec des précipitations abondantes touchant la plupart des régions (20 à 30 l/m² en peu de temps, voire davantage). De la grêle et de fortes rafales de vent sont aussi à craindre.

Le numéro de téléphone 1722 est activé.