Simon Mignolet rassurant après le partage des Diables face à la Grèce: «Nous sommes certains d’arriver en forme pour le premier match de l’Euro»

La prestation peu encourageante des Diables rouges face à la Grèce n’a pas suffi à remettre en cause la confiance du groupe à l’approche de la coupe d’Europe

Le gardien titulaire des Diables Rouges ce soir face à la Grèce, Simon Mignolet, ne s’est pas montré inquiet après la prestation décevante de la Belgique face à la Grèce. « Ce partage ne va pas laisser de trace psychologique, nous voulions gagner, mais nous n’avons pas réussi. De manière générale, ce score de 1-1 est un résultat correct. Ce que l’on va retenir ? Le plus important, c’était pour les joueurs qui avaient besoin de minutes de jeu. Nous avons encore un match amical pour préparer l’Euro, mais nous sommes certains que l’on arrivera en forme pour le premier match. »

Thorgan Hazard préférait lui aussi retenir les aspects positifs de la rencontre. « Les points positifs, c’est que nous n’avons pris du rythme, qu’il n’y a pas eu de blessés supplémentaires et que nous n’avons pas perdu. C’était une rencontre compliquée pour un match de reprise contre une formation grecque qui pose des problèmes à pas mal d’adversaires et qui défend très bien. Nous savons que nous sommes capables de faire beaucoup mieux, mais nous allons remettre dedans. Nous devons monter en puissance durant cette préparation et c’est que nous allons faire. »

Les belges auront rendez-vous dans 3 jours face à la Croatie pour leur deuxième et dernier match de préparation.