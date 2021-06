"La fatigue au volant guette les chauffeurs professionnels" (syndicats)

Environ deux tiers des conducteurs de camions et de bus ressentent régulièrement la fatigue au volant, d'après la conclusion d'une étude menée par la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) auprès de 2.800 chauffeurs professionnels à travers l'Europe. Or les accidents impliquant des véhicules lourds ont tendance à avoir des conséquences plus graves pour les conducteurs. En 2016 (les statistiques les plus récentes issues de la base de données CARE de l'UE selon les syndicats), 4.002 personnes ont été tuées dans des accidents avec camions et 594 dans des sinistres impliquant des bus sur le territoire européen.