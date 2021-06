Dans LéNA cette semaine: chute d’un téléphérique à Stresa, du déjà-vu en Italie

Le 23 mai à Stresa, l’épais câble en acier du téléphérique s’est rompu et la nacelle transportant quinze touristes a effectué une glissade en sens contraire sur 400 mètres, atteignant une vitesse de 120 kilomètres par heure. Tous les occupants ont été tués, à l’exception d’un jeune Israélien de 5 ans. Trois jours plus tard, Olimpia Bossi, la procureure générale de Verbania qui diligente l’enquête, a déclaré que, selon elle, le mécanisme de freinage de sécurité « présentait des anomalies et aurait nécessité une intervention plus radicale, notamment un arrêt prolongé du téléphérique ». Ses gestionnaires ont décidé de ne pas effectuer sa réparation. « Cette décision a été motivée par des impératifs d’ordre économique », a-t-elle conclu.

Cette tragédie soulève désormais des inquiétudes quant au nombre d’installations susceptibles de se trouver dans un état de délabrement après la pandémie et la crise économique suscitée par un arrêt prolongé des activités. Cet accident confirme aussi une autre nouvelle donne liée à la pandémie : les activités qui permettent de reprendre un semblant de vie normale peuvent prendre une funeste tournure lorsque d’aucuns cherchent à compresser leurs coûts pour contrer la crise.

