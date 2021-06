Plus moderne, réactif…: le nouveau lidar prêt à faire son apparition sur les routes

Un nouveau radar plus performant que les modèles actuels.

Sauf retard d’homologation, le nouveau lidar appelé « LMS 17 » devrait bientôt débarquer sur les routes wallonnes. C’est ce que rapportent nos collègues de SudInfo. Un nouveau radar bien plus performant que les modèles actuels.

De l’extérieur, le LMS 17 est identique à son prédécesseur. Mais la comparaison s’arrête là. « La technologie est plus moderne. Dans les modèles actuels, elle date d’une dizaine d’années. Le nouveau lidar sera plus rapide avec une capacité de stockage plus grande », explique Pierre Grisard à SudInfo.