Affaire Jürgen Conings: de nouvelles recherches sont en cours

Des opérations de recherche pour retrouver le soldat armé et fugitif Jürgen Conings ont à nouveau lieu vendredi dans le Limbourg, notamment à Lanklaar, Dilsen-Stokkem et Maasmechelen. Plusieurs véhicules de l’armée et de la police ont été repérés dans cette province vendredi, comme ces derniers jours.

Deux camions de l’armée sont ainsi garés sur le parking entre le Terhills Resort et le Cable Park à Lanklaar et il y a également des véhicules stationnés derrière le centre commercial Maasmechelen Village. La route menant au parking a été fermée par une barrière Nadar. Entre-temps, des soldats se sont également rassemblés sur le canal Zuid-Willemsvaart, près du pont à haubans qui sert de passerelle pour les vélos.

Un ratissage a eu lieu vers 9 heures sur un terrain industriel situé le long de la Bekaertlaan, avec des soldats qui marchaient côte à côte dans les buissons à la recherche d’indices ou de traces. Alain Remue, de l’Unité des personnes disparues de la police fédérale, est également sur place.