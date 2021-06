Liege Airport signe un partenariat commercial avec Saudia Cargo

Liege Airport annonce vendredi avoir signé un partenariat commercial pour les trois prochaines années avec Saudia Cargo, la division cargo de Saudi Arabian Airlines, basée à Djeddah. La compagnie développera ses vols à Liège et l'aéroport sera connecté à son réseau mondial.

Selon Liege Airport, Saudia Cargo jouit d'une solide réputation et fait partie de la plus grande alliance mondiale de fret aérien, Skyteam cargo. La compagnie est notamment connue pour ses services d'expédition de fret aérien haut de gamme de tous les types de fret tels que les produits pharmaceutiques, le commerce électronique ou les animaux vivants.

A Liège, Saudia Cargo développera davantage ses activités et sa flexibilité opérationnelle pour ses opérations cargo régulières ainsi que pour ses vols charter. La compagnie souhaite renforcer davantage sa position sur la scène européenne.

Ce contrat concrétise le rôle de centre logistique mondial de l'aéroport, se réjouit son CEO Frédéric Jacquet. "Saudia Cargo opère chez nous depuis l'année dernière et intensifie ses liaisons vers les Etats-Unis, l'Afrique et le Moyen-Orient, et réciproquement. Cette compagnie de fret aérien de premier plan a récemment signé un partenariat avec la branche logistique du groupe Alibaba, Cainiao, et notre aéroport est un carrefour particulièrement dynamique du commerce mondial."