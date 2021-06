Roland-Garros: une joueuse interpellée en plein tournoi

Roland-Garros est secoué ce vendredi matin par une affaire de paris suspects. Selon Le Parisien, la joueuse russe Yana Sizikova a été interpellée jeudi soir après son match de double avec sa partenaire Ekaterina Alexandrova (perdu 6-1/6-1), soupçonnée d’avoir perdu volontairement un jeu. La joueuse de 26 ans a été placée en garde à vue et son interpellation a été « très mouvementée », précise le quotidien français. Des perquisitions ont également eu lieu dans sa chambre d’hôtel.

La tenniswoman est au cœur d’une enquête ouverte en octobre dernier par le parquet de Paris pour « escroquerie en bande organisée » et pour « corruption sportive active et passive », comme l’avait révélé à l’époque le journal allemand Die Welt. Les soupçons concernent un match joué l’an passé à la Porte d’Auteuil, et plus précisément le cinquième jeu du deuxième set face aux Roumaines Andreea Mitu et Patricia Maria, alors que Sizikova faisait équipe avec l’Américaine Madison Brengle. Plusieurs dizaines de milliers d’euros avaient été misés sur le gain de ce jeu par les joueuses roumaines, indique Le Parisien. Sizikova, qui était au service pour ce jeu, a commis deux doubles fautes et totalement laissé filer les points.