Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 hésite et repasse de peu dans le rouge

Après avoir évolué plus d'une heure dans le vert vendredi, l'indice BEL 20 devait repasser dans le rouge et céder 0,1 pc vers onze heures en s'inscrivant à 4.071 points avec un partage équitable de ses éléments entre hausses et baisses.

Les plus gros écarts étaient la hausse de 0,9 pc de Aperam (47,52) et la baisse équivalente de KBC (68,10). AB InBev (62,57) et Ageas (49,81) cédaient 0,4 et 0,1 pc, Colruyt (50,80) gagnant 0,1 pc supplémentaire. Solvay (113,50) était positive de 0,2 pc alors que UCB (75,16) reculait de 0,4 pc, arGEN-X (219,10) et Galapagos (60,05) de 0,3 et 0,7 pc. Proximus (16,73) et Telenet (32,48) cédaient 0,5 et 0,3 pc, Orange Belgium (20,00) et Bpost (10,96) s'appréciant par ailleurs de 1 et 1,2 pc. Umicore (50,80) et Melexis (88,00) valaient 0,5 et 0,2 pc de plus que la veille tandis que Aedifica (105,80) portait son avance à 1 pc.

Crescent (0,03) reperdait 6 pc tandis que Engie (12,19) et Van de Velde (24,70) reculaient de 1,2 pc chacune. Bekaert (40,12) et Econocom (3,35) étaient positives de 1,6 et 1,3 pc, Roularta (14,95) et EVS (18,28) gagnant 3,1 et 1,1 pc. Nyxoah (20,55) ajoutait 2,2 pc aux 6,8 pc engrangés la veille, Hyloris (14,10) remontant de 1,1 pc, ce que perdait Biocartis (3,93).

L'euro s'inscrivait à 1,2111 USD dans la matinée de vendredi, contre 1,2140 USD la veille vers 16H30. L'once d'or cédait 4,35 dollars à 1.868,60 dollars et le lingot se négociait autour de 49.605 euros, en progrès de 5 euros.